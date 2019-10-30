Konya polisinden kumar operasyonu

Konya'da düzenlenen operasyonlarda kumar oynatılmasana yarayan malzemeler ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı.

Konya'nın Ilgın ilçesinde kumar oynatılan yerlere yönelik operasyon düzenleyen polis ekipleri, 14 adet elektronik kumar makinesi ile 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirirken 4 kişi gözaltına alındı.

Merkez Selçuklu ilçesinde ruhsatsız olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde yapılan aramada ise 1 adet tombala makinesi, 1 adet üfleme motoru, 1 adet kamera, 1 adet televizyon ve tombala kart ile pulları ele geçirildi.

İşyerinin mühürlendiği bildirildi.

Kaynak: İHA