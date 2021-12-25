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Konya Seydişehir'de korkunç olay! 4.kattan düşen Azra Nur Erkan hayatını kaybetti

Konya'nın Seydişehir ilçesindeki oturdukları binanın 4.katındaki balkondan yere düşen 12 yaşındaki Azra Nur Erkan hayatını kaybetti.

Konya Seydişehir'de korkunç olay! 4.kattan düşen Azra Nur Erkan hayatını kaybetti

Alınan bilgilere göre oaly Alaylar 1 Mahallesi Ordinaryüs Prof. Dr. Sadi Irmak Caddesi'ndeki binada meydana geldi. 12 yaşındaki Azra Nur Erkan , dengesini kaybetmesinin ardından binanın 4. katındaki evlerinin düştü. 

Durumu gören vatandaşların ihbarının ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ağır yaralanan Azra Nur Erkan, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Erkan, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Konya Seydişehir'de korkunç olay! 4.kattan düşen Azra Nur Erkan hayatını kaybetti Konya Seydişehir'de korkunç olay! 4.kattan düşen Azra Nur Erkan hayatını kaybetti

Tayfun Altuntaş
Editör
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