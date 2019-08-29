Konya SMMMO Başkanı Abdil Erdal: “30 Ağustos bağımsızlık sembolümüzdür”

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Abdil Erdal, 30 Ağustos zaferinin bağımsızlık sembolü olduğunu söyledi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yılı nedeniyle bir mesaj yayımlayan Abdil Erdal, Türk Milleti'nin tarih boyunca birlik ve beraberliğini yıkmaya teşebbüs eden her türlü girişimi boşa çıkardığını belirtti.

Başkan Erdal mesajında şu ifadelere yer verdi: "Milletimiz tarih boyunca bağımsızlığından taviz vermemiş ve bu bağımsızlık yolunda her türlü mücadeleyi vermiştir. Hiçbir dış güce boyun eğmeyen milletimiz, başlattığı Kurtuluş Savaşı'yla bağımsızlık için kenetlenerek, eşsiz zaferler kazanmıştır. Türk milleti olarak sahip olduğumuz vatan sevgisi ve hürriyet sevdası, dün olduğu gibi bugün de Mehmetçiğimizin kahramanlık ve cesaretinde görülmektedir. Cumhuriyetimizin temellerinde yer alan bu yüksek ruh ve şuur her zaman canlı kalarak, yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, 30 Ağustos Zafer Bayramında, güzel ülkemizi bizlere miras bırakan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, bu toprakları vatan yapan, vatanı ve bayrağı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazileri saygıyla anıyorum."

Kaynak: İHA