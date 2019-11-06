Konya SMMMO’da ruhsat dağıtım töreni

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMM) yeni ruhsat alan mali müşavirlerin ruhsat töreni gerçekleştirildi.

Ruhsat dağıtım törenlerinin göreve gelirken önem verdikleri projelerden biri olduğunu belirten Konya SMMMO Başkanı Abdil Erdal, "Ruhsat dağıtım törenleri mesleğe ilk adım atan meslektaşlarımıza hatıra kazandırmak adına önem verdiğimiz projelerimizden birisiydi. Bugün bunun ilkini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Zorlu bir eğitim süreci ve maratonunun ardından mesleğe yeni adım atan siz değerli meslektaşlarımıza serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatlarını takdim edeceğiz. Bugün 2 bin 450 üyesi ve bin 250 civarı stajyeri ile Konya SMMMO, Konya'daki üye sayısı en büyük meslek odalarından birisidir. Üyelerimizin 1 bin 245'i serbest çalışmakta, geriye kalan meslektaşlarımız ise çeşitli şirketlerde bağımlı çalışarak meslek yaşamlarını sürdürmektedir. Mali Müşavirler olarak Konya ekonomisinin nabzını tutan önemli bir meslek grubuyuz. Sizler böyle büyük bir camiaya bugün dahil oldunuz. Mesleğinize, Odamıza ve ruhsatınıza sahip çıkmanız gerekiyor. Aldığınız tüm sosyal görevler sırasında, her yerde ve her zaman mesleğinizi ve Odanızı temsil ettiğinizi unutmayınız. Çok zor şartlarda elde ettiğiniz bu ruhsat, sizlere ayrıcalık tanımaktadır. Zorlu bir eğitim süreci ve maratonun ardından mesleğe yeni adım atan siz değerli meslektaşlarımı kutluyor, mesleki hayatınızda başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun" dedi.

Oda hizmet binasındaki ruhsat törenine, oda kurulları ve ruhsat almaya hak kazanan mali müşavirler ve aileleri katıldı.

Kaynak: İHA