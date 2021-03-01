Konya Tabip Odası Başkanı günlük vaka sayısını açıkladı ve ekledi: Çok sayıda mutasyon vakası var

Koronavirüs salgını birçok ilimizde yeniden yükselişe geçerken bakanlığın açıkladığı veriler incelediğinde risk kategorilerine göre orta düzeyde riskli iller arasında yer alan Konya'daki son durum hakkında Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Eyüp Çetin, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Konya'daki yurttaşların maske ve mesafe kuralına çok fazla duyarlı olmadığını ifade ederek," Toplu organizasyonlar, en önemlisi de aile içi ziyaretleri sonlandıramadığımız için bugün kırmızı listedeyiz." dedi.

Aşının bulunmuş olmasının da vatandaşları rehavete sürüklediğini ifade eden Çetin," Sağlık camiası olarak aşı olmazsa olmazımız. Fakat aşı yüzde yüz koruyucu değil. Mutasyonlu virüsün de çıkmasıyla iki kesim çok büyük zarar gördü” diye konuştu.

KONYALILAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA UYMUYOR

Konya'daki vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığını dile getiren Çetin," Hafta sonu sokağa çıkma yasağının kaldırılarak, hafta içi yasakları saat 22.00’den 19.30’a çekilmesini ve bu hususta ev ziyaretlerinin toparlanacağını ümit ediyoruz." şeklinde konuştu.

İLDEKİ VAKA SAYISI

İl genelinde günlük olarak tespit edilen vaka sayısı hakkında da bilgi veren Çetin," 350-400 civarında günlük vakamız var'' dedi.

Kısıtlamayı ihlal edenler, maske takmayanlar mutlaka okusun 5 yaşındaki çocukta dahi görüldü

MUTASYONLU VİRÜS VAKALARI

Mutasyonlu koronavirüsün hızlı bir şekilde yayıldığını ve yeni tedbirler almasının zamanı geldiğini ifade eden Çetin, eğitimin kanayan bir yara olduğunu belirterek okulların mutlaka açıklamasını gerektiğini söyledi.

Çetin," Tedbirleri alarak ve öğretmenlerimizi aşılayarak hem sağlık eğitiminin hem de normal eğitimin sürecine girmesini arzu ediyoruz." dedi.

Konya'da mutasyonlu virüs vakalarının olduğunu ifade eden Çetin," Hatta çok sayıda, yaşları da genç. 5 yaşındaki çocukta dahi görüldü'' bilgisini verdi.