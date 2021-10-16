Konya Timraş Obruk Gölü'nde tehlike çanları çalıyor! Su 5 metreye kadar geriledi!

Obruk sayısının günden güne arttığı Konya'daki Timraş Obruk Gölü, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Geçmiş yıllarda tarımsal sulamaya büyük katkılar sağlayan ve bölge için büyük öneme sahip olan göl, kuraklık ve bilinçsiz yer altı suyu kullanımı nedeniyle neredeyse tamamen kuruma noktasına geldi. Onlarca metre derinliğe sahip Timraş Obruk gölünde su seviyesi 5 metreye kadar geriledi.

GÖZLE GÖRÜLÜR BİÇİMDE AZALDI

Tüm dünyayı etkisi altın alan ve ülkelerin artık ciddi şekilde harekete geçmeyi planladığı iklim değişikliği, küresel ısınma ve kuraklığın ülkemizde en çok etkilediği bölgelerden olan Konya Kapalı Havzası'nda, kuruyan pınar, göl ve göletlerin yanı sıra obruk göllerinde de suların çekilmeye başlandığı görülüyor.

Çumra ilçesinde bulunan, 325 metre yüzey çapı ve jeolojik yapısıyla birçok ziyaretçiyi de çeken Timraş Obruk Gölü kuraklık nedeniyle kuruma noktasına geldi. Son 4 ayda su seviyesi gözle görülür biçimde düşen gölde, suların çekilmesi çevredeki yerleşim yerlerinde yaşayanları da korkutuyor.

"SONUN BAŞLANGICININ İŞARETİDİR"

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Nalbantçılar, konuyla ilgili olarak şu ifadelere yer verdi:

"Göl, 1970'li yıllarda sulamaya destek vermesi nedeniyle doğal bir su deposu görevi görmekteydi. Bu özelliğini son yıllarda ovada gitgide artan yer altı suyu düşümü nedeniyle kaybetmeye başladı. Bir zamanlar ovaya can veriyordu, şimdi can çekişiyor. Son günlerde göl suyunun daha da azalması, tükenme durumuna doğru gelişinin işaretidir. Bu durum yer altı suyunda tehlike çanları olarak da algılanmaktadır. Çünkü bu obruğun suyu, yer altı suyudur. Gölde suyun azalması, yer altı suyunun azaldığının kanıtıdır. Bunun bitmesi yer altı suyunun bitişi demektir, sonun başlangıcının işaretidir. Bu tükenişe acil bir çare aranması gerekmektedir."

"NEDENİ SU KUYULARI ARACILI İLE ÇEKİLEN YER ALTI SUYU"

Her geçen yıl artan yer altı suyunun azaldığını belirten Nalbantçılar," Timraş Obruk Gölü'ndeki su seviyesinde de azalma gözlemliyoruz. Ovada artık yılda yer altı suyunda düşümünün 5 metre kadar olduğu ölçülmektedir. Yerine göre az veya fazla olan bu düşümlerin ana nedeni son dönemlerde açılan derin su kuyuları aracılığı ile çekilen yer altı suyudur." ifadelerine yer verdi.

MAHALLE HALKI ENDİŞELİ

Su seviyesinin azalması nedeniyle bölgede yaşayanların endişeli olduğunu ifade eden Gökhüyük Mahalle Muhtarı Yaşar Dur, gölden tarımsal amaçlı su kullanımının yapıldığını söyleyerek, "Son yıllarda su seviyesi gittikçe azaldı. Eğer bu göle su aktarılmazsa göl kuruyup, çölleşecek. Obruk gölümüz su seviyesinde son aşamaya yaklaştı. Dibe 5 metre kaldı. Geçen yıl su seviyesi 20-30 metre yüksekteydi. Mahalle halkı olarak su seviyesinin bu seviyeye gelmesi bizi endişelendiriyor." şeklinde konuştu.