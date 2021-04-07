Konya Valisi Özkan'dan düşen NF-5 uçağı hakkında açıklama!

Konya merkez Karatay ilçesi civarında düşen ve pilot Yüzbaşı Burak Genççelebi'nin şehit olmasına neden olan Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk Yıldızları'ndaki NF-5 uçağı ile ilgili bir yandan detaylı bilgiler öğrenilirken diğer yandan ise Konya Valisi Vahdettin Özkan konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.