Konya Valisi Özkan'dan düşen NF-5 uçağı hakkında açıklama!
Konya merkez Karatay ilçesi civarında düşen ve pilot Yüzbaşı Burak Genççelebi'nin şehit olmasına neden olan Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk Yıldızları'ndaki NF-5 uçağı ile ilgili bir yandan detaylı bilgiler öğrenilirken diğer yandan ise Konya Valisi Vahdettin Özkan konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Görenler yılan zannetti! 78 tırtıl dizilimi izleyenleri şaşırttı
Maraşlı 13. bölüm fragmanı yayınlandı! | Maraşlı'nın büyük sırrı!
Kadın kuryeden feci kaza! Çalışmayan trafik ışıkları az daha öldürüyordu
Kerem Bursin'den maskesiz insanlara hakaret: ''Salaksınız!''
07 Nisan 2021 Çarşamba 16:43
Benzer Videolar