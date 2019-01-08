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  3. Konya ve Karaman'ın bazı ilçelerinde eğitime kar engeli (2)

Konya ve Karaman'ın bazı ilçelerinde eğitime kar engeli (2)

Konya Valiliği tarafından yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ilçeler Selçuklu, Meram ve Karatay'da da eğitime bir gün ara verildi.

Konya ve Karaman'ın bazı ilçelerinde eğitime kar engeli (2)

KONYA İL MERKEZİNDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Konya Valiliği tarafından yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ilçeler Selçuklu, Meram ve Karatay'da da eğitime bir gün ara verildi. Böylelikle Ahırlı, Beyşehir, Hadim, Hüyük, Seydişehir ve Yalıhüyük ile birlikte kentte 9 ilçede okullar yarın tatil edildi.

DHA

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