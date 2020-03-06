Konya ve Mersin’de 5 milyon 212 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, emniyet ekiplerince Konya ve Mersin'de düzenlenen operasyonlarda 5 milyon 212 bin litre kaçak akaryakıtın ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı ekipleri, Konya ve Mersin'deki operasyonlarda 5 milyon 212 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Ele geçirilen akaryakıt tek seferde elde edilen kaçak akaryakıt miktarı olarak kayıtlara geçti" dedi.

"Cumhuriyet tarihinin tek seferde en büyük akaryakıt yakalaması"

Açıklamada, "Ele geçirilen kaçak akaryakıt miktarı, kolluk kuvvetlerinin tek seferde yaptığı en yüksek yakalama olarak kayıtlara geçti. Cumhuriyet tarihinin en önemli akaryakıt kaçakçılığı operasyonunun ayrıntıları şöyle gelişti; KOM Daire Başkanlığınca yapılan analiz çalışmaları sonucu elde edilen bilgiler Konya KOM Şube Müdürlüğüne iletildi. Akabinde bir kuruluş tarafından satın alınan akaryakıtın teslimi esnasında Konya KOM Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda EPDK'dan dağıtıcı lisanslı firmaya ait tankerden 12 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Ele geçirilen kaçak akaryakıtın söz konusu dağıtıcı firmaya ait Mersin ilinde bulunan bir dolum tesisinden yüklendiği tespit edildi. Mersin KOM Şube Müdürlüğünce söz konusu depolama tesisine yapılan aramada 5.2 milyon litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.Konya ve Mersin ilindeki akaryakıt kaçakçılığı olaylarında yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA