Konya yarın okullar tatil mi? sorusu Konyalılar tarafından internet üzerinde araştırılmaya başlandı. 10 Ocak'ta Konya'da okulların tatil edilip edilmediği veli ve öğrenciler tarafından merak ediliyor. Konu üzerine internette arama yapılıyor. Peki Konya yarın okullar tatil mi? 10 Ocak Konya okullar tatil mi? Ayrıntılar haberimizde...

10 OCAK KONYA OKULLAR TATİL Mİ?

Hadim İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Hadim'in Bademli İlk/Ortaokulu, Göynükkışla Fahri Dündar ilk ve ortaokulu ile Yağcı Mahmut Yiğit İlkokulu haricindeki tüm okullarda kar yağışı ve buzlanmadan dolayı Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yarın eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Taşkent İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada da aynı gerekçelerle ilçede eğitime yarın ara verileceği duyuruldu.