Konyaaltı Belediyesi kreşlerinde ‘Cumhuriyet’ coşkusu

Konyaaltı Belediyesi Uncalı ve Gürsu Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi öğrencileri, Cumhuriyetin kuruluşun 96. yıl dönümünde hazırladıkları gösterilerle Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı.

Konyaaltı Belediyesi Uncalı ve Gürsu Çocuk Kreşi Gündüz Bakımevi öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını, birbirinden renkli gösterilerle kutladı. Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatılan kreşlerde minik öğrenciler, hazırladıkları gösterileri sundu. Minik öğrenciler şiirler okuyarak, marşlar söyledi. Ellerinde Türk Bayrakları ile Cumhuriyet Bayramı coşkusunu doyasıya yaşayan kreş öğrencilerin coşkusu görülmeye değerdi. Kreş öğrencilerinin gösterini izleyen Konyaaltı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Batı'da minik öğrencilerin Cumhuriyet Bayramını kutlayarak, hazırladıkları gösteriden dolayı tebrik etti.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı Belediyesi kreşlerinde öğrencilere Atatürk sevgisi ve Cumhuriyet bilincinin küçük yaşlardan itibaren öğretildiğini söyledi. Başkan Esen, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yıl dönümünü büyük bir coşku ile kutluyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız çok güzel gösteriler hazırladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramın önemi nesilden nesile aktarılması gerekiyor. Atatürk'ü doğru anlamak ve anlatmamız gerekiyor. Aydınlık yarınlarımız, bugünün çocuklarıyla mümkün olacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Kaynak: İHA