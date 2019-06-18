Konyaaltı Belediyesi misafirlerini klasik müzikle karşılıyor

Konyaaltı Belediyesi, bünyesinde oluşturduğu Oda Orkestrası ile belediye gelen misafirlerini klasik müzik dinletisi ile karşılıyor.

Konyaaltı Belediyesine iş ve işlemleri için gelen vatandaşlar güne keyifli başlıyor. Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası Fuaye Alanı'nda belediye gelen misafirleri klasik müzikle karşılıyor. Hafta içi saat 10.00-12.00 arasında orkestranın müzisyenleri keman, gitar, piyonu, çello, yan flüt ve solist eşliğinde müzik dinletisi yapıyor. Belediye gelen vatandaşlar bir yandan müzik dinlerken, bir yandan da iş ve işlemlerini gerçekleştiriyor. Müziği duyan vatandaşlar işlerine kısa bir mola vererek müzik dinliyor.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Müzik Dolu Konyaaltı" projesi kapsamında Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası'nın müzik dinletilerine ilk olarak belediyeden başladıklarını söyledi. Başkan Semih Esen, "Hafta içi saat 10.00-12.00 arasında orkestramız ilk olarak belediyemiz içerisinde müzik dinletisi yapacak. İlerleyen zamanlar da ise Konyaaltı'nın farklı noktalarında mini konserler olacak. Amacımız Konyaaltı'nın her noktasında vatandaşımızı sanatla buluşturmaktır" dedi.

Kaynak: İHA