Konyaaltı caz günleri başlıyor

Konyaaltı Belediyesi'nin bu yıl ikincisini düzenleyeceği 2. Konyaaltı Caz Günleri, 16 Eylül Cumartesi günü başlıyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Konyaaltı caz günleri başlıyor

Konyaaltı Belediyesi'nin bu yıl ikincisini düzenleyeceği 2. Konyaaltı Caz Günleri, 16 Eylül Cumartesi günü başlıyor. Etkinliğin açılışında Ayşegül & Nezih Yeşilnil Quintet konser verecek.

Konyaaltı Belediyesi'nin ilçenin gözbebeği HayatPark'ta gerçekleştirdiği Konyaaltı Caz Günleri cumartesi akşamı Ayşegül & Nezih Yeşilnil Quintet konseri ile başlıyor. Bu yıl ikincisi düzenlenen ve geleneksel hale getirilmesi hedeflenen etkinlikte caz müziğin sevilen isimleri sanatseverlerle buluşacak.

Doğada müzik keyfi

Şehrin ortasında olmasına rağmen, gürültüden uzak doğal bir kaçış noktası olan HayatPark'ta gerçekleştirilen etkinlikte sanatseverler kendini caz müziğinin akışına bırakacak. Festivalde 23 Eylül Cumartesi akşamı Elif Çağlar Band, 30 Eylül Cumartesi akşamı Seran Bilgi sahne alacak. Festivalin kapanış konserini ise 7 Ekim Cumartesi akşamı Ece Göksu & İmer Demirer yapacak. Ücretsiz olacak olan etkinlikler 20.30'da gerçekleştirilecek.

Ücretsiz etkinlik

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdikleri Konyaaltı Caz Günleri'nin sanatseverlerden yoğun ilgi gördüğünü dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Etkinliğimiz HayatPark'ımıza ve Antalya'mıza çok yakıştı. Geçtiğimiz yıl sandalyesini alan vatandaşlarımız etkinliğimize geldi. Doğanın içinde caz müziğinin tınılarına kendilerini bıraktılar. Bu yıl da etkinliğimize yoğun bir katılım bekliyoruz. Tüm vatandaşlarımızı ücretsiz gerçekleştireceğimiz Konyaaltı Caz Günleri'ne bekliyorum" diye konuştu.

Konyaaltı caz günleri başlıyor

Konyaaltı caz günleri başlıyor

Konyaaltı caz günleri başlıyor

Konyaaltı caz günleri başlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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