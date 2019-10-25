Konyaaltı Kent Konseyi Kadın Meclisi ilk toplantısını gerçekleştirdi

Konyaaltı Kent Konseyi'nin Kadın Meclisi yeni dönem ilk toplantısını Özlem Saday başkanlığında gerçekleştirdi.

Konyaaltı Kent Konseyi'nin 10 Ekim 2019 tarihinde başkanlık ve yönetim kurulu üyelikleri seçimi yapılan Kadın Meclisi, 24 Ekim 2019 tarihinde ilk toplantısını Özlem Saday Başkanlığında gerçekleştirdi. Kadın Meclisi'nin ilk toplantısında doğal üyeler olan Konyaaltı Belediye Meclisinde bulunan kadın üyeler ile STK'lar katıldı. Aynı zamanda Kadın Meclisi tarafından Konyaaltı'nda yaşayan kadınların da toplantıya yoğun katılım oldu.

Konyaaltı Kent Konseyi Kadın Meclisi ilk toplantısında çalışma komisyonları kuruldu. Alınan karara göre Kadın Meclisi'nde spor, sanat, eğitim, sokak hayvanları, sağlık ve kadın hakları komisyonlarının oluşturulmasına karar verildi. Toplantıda, eğitim alanında gerçekleştirilen burs, yardım ve destek çalışmalarının organize edilmesi amacı ile de bir eğitim platformunun kurulmasına karar verildi. Kurulan komisyon ve platformların ürettikleri projeler, Kadın meclisi tarafından yaşama geçirilecek. Aylık periodlarla toplanacak olan Konyaaltı Kent Konseyi Kadın Meclisi, bir sonraki toplantısını 22 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirecek.

Kaynak: İHA