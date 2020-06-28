Konyaaltı Sahili’nde 112 Acil Sağlık hizmeti

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında yapılan protokol kapsamında Konyaaltı Sahili'nde 112 Motosikletli Acil Sağlık Ekipleri hizmet vermeye başladı. Sahil boyunca devriye gezen motosikletli sağlık ekipleri rahatsızlanan vatandaşlara anında müdahale ediyor.

Antalya 112 Motosikletli Acil Sağlık Ekipleri normalleşme sürecinin başladığı 1 Haziran tarihi itibariyle Konyaaltı Sahili'nde işbaşı yaptı. Konyaaltı Beach Park içerisinde bulunan 112 İlk Yardım İstasyonu da hizmet vermeye başladı.

Motosikletli ekip

Turizmin başkenti Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde yaz sezonuyla birlikte halk sağlığı için ek tedbirler alındı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında yapılan protokol kapsamında Konyaaltı Sahili'nde hizmet vermeye başlayan 112 Motosikletli Acil Sağlık Ekipleri, Varyant'tan Boğaçayı'na kadar olan sahil boyunca vakalara hızlı müdahale edebiliyor. Sahil boyunca devriye gezen Motosikletli 112 Acil Sağlık Ekipleri, sıcak çarpması, boğulma başta olmak üzere herhangi bir rahatsızlık geçiren vatandaşlara gerekli müdahaleyi yapıyor.

1 Haziran$dan buyana 150 vaka

Motosikletli sağlık ekibinde iki paramedik ve iki acil tıp teknikeri görev yapıyor. Ekipler Varyant'tan Boğaçayı'na kadar olan bölümde her hangi bir vakaya 3 ila 4 dakika içerisinde ulaşabiliyor. Sabah saat 09.00 ile gece 01.00 arasında hizmet veren ekipler, 1 Haziran'dan bugüne kadar itibariyle yaklaşık 150 vakaya müdahale etti. Sağlık ekipleri daha çok sıcak havadan etkilenen vakalara müdahale ettiklerini ifade etti.

Kaynak: İHA