Konyaaltı Sahili’nde mavi bayrak krizi

ANTALYA'nın Konyaaltı Sahili'nde, mavi bayrak kriterlerine aykırı yerleştirildiği öne sürülen locaların yıkımı, belediye ve işletmeciler arasında anlaşmazlık yarattı. Yapılan görüşmeler sonucundan yıkımdan vazgeçilerek, belediye iş makineleri bölgeden ayrıldı.

Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nde mavi bayrak sahibi plaj işletmeleri ile Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri arasında tesislerin yönetmeliğe uygun olmadığı gerekçesiyle anlaşmazlık çıktı. Geçen cuma, plajın tamamını denetleyen mavi bayrak komisyonu işletmelerin kıyıya yerleştirdiği locaların ve saksıların mavi bayrak esaslarına uygun olmadığı gerekçesiyle rapor düzenledi. Rapora göre Antalya Büyükşehir Belediyesi de işletmelere bir tebligat göndererek 24 Haziran Pazartesi günü mesai bitimine kadar süre verdi.

KAMYONLAR VE KEPÇELER SAHİLE İNDİ

İşletmeler istenilen düzenlemeleri yaparken, bugün akşam saatlerinde belediyeye ait yaklaşık 10 kepçe, kamyon ve vinç sahile yakın noktaya getirildi. Belediye görevlileri uygun olmayan işletmelerdeki localar dahil tüm yapıları yıkarak temizleyeceklerini söyledi. Bunun üzerine duruma itiraz eden işletme sahipleri, mavi bayrak için komisyona ödedikleri yaklaşık 30 bin TL'yi geri istedi. Geçen sezon da her şeyin aynı olduğunu ve işletmelerin mavi bayrak alarak sezonu geçirdiklerini belirten işletme sahipleri ortada usulsüzlük olduğunu belirterek kararın gözden geçirilmesini talep etti.

'GEÇEN SENE DE VARDI, KİMSE RAHATSIZ OLMAMIŞTI'

Kısa süreli tartışmaların da yaşandığı görüşmelerde plaj işletmecisi Berkant Polat, saksıdaki çiçeğin dahi bahane edildiğini öne sürerek, "Saksı olmayacak, çiçek olmayacak. Bu çiçek kime nasıl zarar verir? Belediye bize denize yakın localar kaldırılsın riskli dedi. Biz bugün bütün işletmeler üzerimize düşeni yapıyorduk. Gerekli düzenlemeleri yapıyorduk" dedi.

Mavi bayrak kriterleri içerisinde loca ve çiçek yasağı olmadığını da ifade eden Polat, "Biz bunu hak etmiyoruz. Sezon başladığında böyle bir şey olmamalıydı. Bunlar geçen sene de vardı. Kimse o zaman rahatsız olmamıştı. Geçen sene de gelen aynı komisyondu. Sahilde nereden baksanız 20 bin kişi var. Burada bu iş makineleri nasıl hareket edecek?" diye konuştu.

Yaklaşık 2 saat süren görüşmelerin ardından tarafların anlaşmasıyla, yıkımdan vazgeçildi.

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DHA