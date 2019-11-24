Konyaaltı’nda uluslararası satranç ustaları belli oldu

Konyaaltı Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonunun ortaklaşa düzenlediği, 9 ülkeden 31'i yabancı 458 sporcunun katıldığı Türkiye'nin en büyük para ödüllü Konyaaltı Belediyesi Uluslararası Satranç Turnuvası, düzenlenen kapanış töreniyle sona erdi.

Konyaaltı Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Satranç Turnuvası, Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Kapanış törenine Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı Muammer Saygılı ile birlikte Türkiye Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Haznedaroğlu, Türkiye Satranç Federasyonu Antalya İl Temsilcisi Osman Akdoğan ve çok sayıda protokol üyesi katıldı. Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen Konyaaltı Belediyesi Uluslararası Satranç Turnuvasına Türkiye ile birlikte Kazakistan, Azerbaycan, Rusya, Gürcistan, İsveç, İran, Türkmenistan ve Litvanya olmak üzere 9 ülkeden 31'i yabancı toplam 458 sporcu katıldı.

Törenin açılış konuşması yapan Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı Muammer Saygılı, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in kültürel ve sportif alandaki tüm organizasyonları destek verdiğini belirterek, "Turnuvanın bu önemli zeka sporunun yaygınlaşmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Turnuvaya katkı sağlayan Satranç Federasyonu yetkilileri ve belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Satranç dünyasının büyük ustalarının yer aldığı turnuvamızı gelecek yıllarda da devam ettirmek istiyoruz. Ben bu turnuvada mücadele eden tüm sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi.

Türkiye Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Haznedaroğlu ise konuşmasında Konyaaltı Belediyesi Uluslararası Satranç Turnuvasının Türkiye'de yapılan en büyük para ödüllü satranç turnuvası olduğunu belirterek, bu turnuvayı Antalya'da düzenleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'e ve ekibine teşekkür ettiğini bildirdi. Haznedaroğlu, "Antalya'ya kazandırılan bu güzel organizasyon Antalya'nın tanıtımında önemli bir yer tutacak. Bu turnuva ilerleyen yıllarda büyüyerek devam edecek" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 21 hakemin görev yaptığı turnuvada dereceye giren sporculara tek tek ödülleri verildi.

Buna göre A kategorisinde genel klasmanda 1. Shanava Konstantin, 2. İbrahimov Rasul, 3. Hasnedaroğlu Kıvanç oldu. En iyi kadın sporcu klasmanında 1. Solozhenkina Elizaveta, 2. Osmak Lulila, 3. Mammadova Narmin oldu. En iyi Türk sporcu klasmanında 1. Haznedaroğlu Kıvanç, 2. Gökerkan Cem Kaan, 3. Özen Deniz oldu. B kategorisinde ise genel klasmanda 1. Kazık Ozan Kağan 2. Egeli Sercan Veli 3. Çekli Cem oldu. En iyi kadın sporcu klasmanında 1. Gülçeken Sümmeye 2. Akın Duru 3. Çiçek Fidan oldu. Dereceye giren sporculara kupa ile birlikte toplam 65 bin lira para ödülü verildi.

Kaynak: İHA