2021 Atatürk Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101410233Şırnak ve Siirt'te koronavirüse karşı aşılanma oranını arttırma çalışmaları sürüyor2021 Kto Karatay Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2040100512021 İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2031115542021 Bursa Uludağ Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1097105152021 İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Taban, Tavan Puan| 202510731Yenilgisiz Şampiyon Serkan Özbalta'nın futbola bakış açısı2021 Atatürk Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1014111162021 Kapadokya Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2038518432021 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 103610261
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Konya'da 11 köpeğe şiddet uygulayan kadına yasal işlem başlatıldı

Konya'da 11 köpeğe şiddet uygulayan kadına yasal işlem başlatıldı

Konya'da 6'sı yavru 11 köpeğe şiddet uygulayan kadın hakkında yasal işlem başlatılırken 11 köpeğe el konuldu.

Konya'da 11 köpeğe şiddet uygulayan kadına yasal işlem başlatıldı

Alınan bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, merkez Meram ilçesinde bir kadının hayvanlara şiddet uyguladığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Adreste yapılan aramada 6'sı yavru 11 köpeğe el konuldu.

Hayvanların sahibi olduğu tespit edilen S.H. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Köpekler, ilk müdahalenin ardından Meram Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim edildi.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Konya'da 11 köpeğe şiddet uygulayan kadına yasal işlem başlatıldı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT