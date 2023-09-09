Konya’da 14 yaşındaki çocuğun kamburu ameliyatla düzeltildi

Konya'da duruş bozukluğu bulunan ve şiddetli sırt ağrısı çeken 14 yaşındaki çocuğun kamburluk sorunu ameliyatla düzeltildi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Konya’da 14 yaşındaki çocuğun kamburu ameliyatla düzeltildi

Konya'da duruş bozukluğu bulunan ve şiddetli sırt ağrısı çeken 14 yaşındaki çocuğun kamburluk sorunu ameliyatla düzeltildi.

Konya'da yaşayan Kardelen Uzundere (14) yıllardır duruş bozukluğu ve çektiği sırt ağrısı nedeniyle ailesi ile birlikte Konya Şehir Hastanesine başvurdu. Burada yapılan tetkiklerde Uzundere'nin halk arasında kamburluk olarak bilinen kifoz rahatsızlığı olduğu tespit edildi ve ameliyata karar verildi. Ameliyat, Konya Şehir Hastanesinde 5 Eylül tarihinde gerçekleştirildi. 4 saat süren ameliyatta Kardelen Uzundere'nın düzeltilen omurgasına 23 tane özel vida ve implantlar yerleştirildi. Ameliyattan sonra ayağa kalkabilen Kardelen'nın duruşundaki bozukluğu tamamen geçti.

Kardelen Uzundere'nın annesi Bahtiyar Uzundere, çocuğunun ağrılarının çok artığını söyleyerek, "Çocuğumuzu hastaneye getirdik. Ağrıları ve kamburluğu vardı. Doktorumuz tedavi etti. Çok güzel, başarılı ameliyat yaptı. Ağrısı vardı, tedavi oldu. Allah'ın izniyle daha iyi olacak" ifadelerini kullandı.

"İlerlemiş bir kamburluğu olduğunu tanısını koyduk"

Ameliyatı gerçekleştiren Konya Şehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Haluk Yaka, "14 yaşında hastamız sırtında bariz bir kamburluk, kifoz rahatsızlığı ile bize başvurdu. Ağrıların artması ve ailesi tarafından da kamburluk, sırttaki çıkıntının artması nedeni ile başvurdular. Gerekli tetkiklerden sonra hastanın ilerlemiş bir kamburluğu olduğu tanısını koyduk. Daha sonra yapılan tetkiklerde ameliyata hazırladık. Başarılı bir ameliyat sonrasında hastamızın kamburluğunu normal açılara getirdik. Konya Şehir Hastanesinde bu tarz ameliyatları yapmaya devam ediyoruz" dedi.

"Yürüyebiliyor, günden güne ağrıları azalıyor"

Hastanın şikayetlerin son 2-3 yıldır artarak devam ettiğini belirten Opr. Dr. Haluk Yaka, "Son 2-3 yıl artan sırtında çıkıntı, kamburluk sıkıntısı vardı. Artık ameliyatsız tedavilerin fayda edeceği bir düzeyde değildi ve ameliyatını gerçekleştirdik. Ameliyatta sırt kemiklerine bir miktar müdahalelerde bulunduk. Füzyon dediğimiz, kemiklerin birbirine kaynamasını bekleyeceğiz. İmplantlar kullanarak ameliyatı gerçekleştirdik. Şu anda ise hastamız düzgün bir duruşa sahip. Yürüyebiliyor, günden güne ağrıları azalıyor. 2-3 hafta içerisinde ağrıların daha da azalmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Konya'da, omurga cerrahisi başarıyla yapılmaktadır"

Konya Şehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Uzmanı Doç. Dr. Muhammet Zeki Gültekin de, "Kliniğimiz, 2022 Eylül ayından itibaren eğitim kliniği olarak hizmet vermekte. Bu kliniğimizde birçok ileri düzey ameliyat yapmaktayız. Konya'da, omurga cerrahisi başarıyla yapılmaktadır. Bizim hastanemizde de bunu yapan başarılı bir ekibe sahibiz" diye konuştu.

Konya’da 14 yaşındaki çocuğun kamburu ameliyatla düzeltildi

Konya’da 14 yaşındaki çocuğun kamburu ameliyatla düzeltildi

Konya’da 14 yaşındaki çocuğun kamburu ameliyatla düzeltildi

Konya’da 14 yaşındaki çocuğun kamburu ameliyatla düzeltildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Aydınlılar halk sağlığı konularında bilgilendirildi
Aydınlılar halk sağlığı konularında bilgilendirildi
Halk Sağlığı Haftası bando takımı eşliğinde kutlandı
Halk Sağlığı Haftası bando takımı eşliğinde kutlandı
Alzaymır’da erken tanı tedavinin etkinliğini artıyor
Alzaymır’da erken tanı tedavinin etkinliğini artıyor
Tatil sonrası okula uyum sürecine dikkat
Tatil sonrası okula uyum sürecine dikkat
Son Haberler
Romanya’da Rusya’ya ait İHA parçaları bulunduğu iddiası
Romanya’da Rusya’ya ait İHA parçaları bulunduğu iddiası
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Erzurum’da Orta Vadeli Programı eleştirdi
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Erzurum’da Orta Vadeli Programı eleştirdi
’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı
’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı
MSB, TSK’ya yönelik yapılan açıklamalara tepki gösterdi
MSB, TSK’ya yönelik yapılan açıklamalara tepki gösterdi
Ağrı’ya müjde 193 doktorun ataması yapıldı
Ağrı’ya müjde 193 doktorun ataması yapıldı
Milletvekili Şaban Çopuroğlu'ndan Kayseri’ye ‘doktor’ müjdesi
Milletvekili Şaban Çopuroğlu'ndan Kayseri’ye ‘doktor’ müjdesi
Çok Okunanlar
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Fıkra gibi dükkan! Görenler gülmeden geçemiyor! "Taze Yomurta tavuk yeni etti"
Fıkra gibi dükkan! Görenler gülmeden geçemiyor! "Taze Yomurta tavuk yeni etti"
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Ünlü oyuncu rolüne kendini fazla kaptırdı, hırsızlık yapmakla kalmadı, havalimanını bir birine kattı
Ünlü oyuncu rolüne kendini fazla kaptırdı, hırsızlık yapmakla kalmadı, havalimanını bir birine kattı
Sağlık bakanlığı Uşak’a farklı branşlarda 57 hekim atayacak
Sağlık bakanlığı Uşak’a farklı branşlarda 57 hekim atayacak
Sonunda Bu da Oldu! Bilim Dünyası Şokta! Artık Yapay Embriyo…
Sonunda Bu da Oldu! Bilim Dünyası Şokta! Artık Yapay Embriyo…
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!