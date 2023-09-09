Konya’da 14 yaşındaki çocuğun kamburu ameliyatla düzeltildi

Konya'da duruş bozukluğu bulunan ve şiddetli sırt ağrısı çeken 14 yaşındaki çocuğun kamburluk sorunu ameliyatla düzeltildi.

Konya'da yaşayan Kardelen Uzundere (14) yıllardır duruş bozukluğu ve çektiği sırt ağrısı nedeniyle ailesi ile birlikte Konya Şehir Hastanesine başvurdu. Burada yapılan tetkiklerde Uzundere'nin halk arasında kamburluk olarak bilinen kifoz rahatsızlığı olduğu tespit edildi ve ameliyata karar verildi. Ameliyat, Konya Şehir Hastanesinde 5 Eylül tarihinde gerçekleştirildi. 4 saat süren ameliyatta Kardelen Uzundere'nın düzeltilen omurgasına 23 tane özel vida ve implantlar yerleştirildi. Ameliyattan sonra ayağa kalkabilen Kardelen'nın duruşundaki bozukluğu tamamen geçti.

Kardelen Uzundere'nın annesi Bahtiyar Uzundere, çocuğunun ağrılarının çok artığını söyleyerek, "Çocuğumuzu hastaneye getirdik. Ağrıları ve kamburluğu vardı. Doktorumuz tedavi etti. Çok güzel, başarılı ameliyat yaptı. Ağrısı vardı, tedavi oldu. Allah'ın izniyle daha iyi olacak" ifadelerini kullandı.

"İlerlemiş bir kamburluğu olduğunu tanısını koyduk"

Ameliyatı gerçekleştiren Konya Şehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Haluk Yaka, "14 yaşında hastamız sırtında bariz bir kamburluk, kifoz rahatsızlığı ile bize başvurdu. Ağrıların artması ve ailesi tarafından da kamburluk, sırttaki çıkıntının artması nedeni ile başvurdular. Gerekli tetkiklerden sonra hastanın ilerlemiş bir kamburluğu olduğu tanısını koyduk. Daha sonra yapılan tetkiklerde ameliyata hazırladık. Başarılı bir ameliyat sonrasında hastamızın kamburluğunu normal açılara getirdik. Konya Şehir Hastanesinde bu tarz ameliyatları yapmaya devam ediyoruz" dedi.

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"Yürüyebiliyor, günden güne ağrıları azalıyor"

Hastanın şikayetlerin son 2-3 yıldır artarak devam ettiğini belirten Opr. Dr. Haluk Yaka, "Son 2-3 yıl artan sırtında çıkıntı, kamburluk sıkıntısı vardı. Artık ameliyatsız tedavilerin fayda edeceği bir düzeyde değildi ve ameliyatını gerçekleştirdik. Ameliyatta sırt kemiklerine bir miktar müdahalelerde bulunduk. Füzyon dediğimiz, kemiklerin birbirine kaynamasını bekleyeceğiz. İmplantlar kullanarak ameliyatı gerçekleştirdik. Şu anda ise hastamız düzgün bir duruşa sahip. Yürüyebiliyor, günden güne ağrıları azalıyor. 2-3 hafta içerisinde ağrıların daha da azalmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Konya'da, omurga cerrahisi başarıyla yapılmaktadır"

Konya Şehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Uzmanı Doç. Dr. Muhammet Zeki Gültekin de, "Kliniğimiz, 2022 Eylül ayından itibaren eğitim kliniği olarak hizmet vermekte. Bu kliniğimizde birçok ileri düzey ameliyat yapmaktayız. Konya'da, omurga cerrahisi başarıyla yapılmaktadır. Bizim hastanemizde de bunu yapan başarılı bir ekibe sahibiz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)