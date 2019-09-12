Konya’da 16. Uluslararası Mistik Müzik Festivali başlıyor

Bu sene 16'ncısı yapılacak olan Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali 22 Eylül'de başlayacak.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından, Mevlana Hazretleri'nin 812. Doğum Yıl dönümü Etkinlikleri çerçevesinde hazırlanan ve 22 Eylül'de başlayacak olan 16. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, festivalin bu sene de 8 ülke ve ülkemizden de sanatçıların katılımıyla gerçekleştirileceğini kaydetti.

Etkinliklerle ilgili bilgi veren İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar ise, "Kendi tarihi açısından uzun sayılabilecek bir süredir dünyadaki büyük kültür ve müzik lobilerinin dünyanın en önemli mistik müzik festivallerinden (Dünyanın En İyi 8. Festivali) biri olarak tescil ettiği Konya Mistik Müzik Festivali, artık dünyanın hemen her yerinde bilinmekte, kendi alanındaki büyük organizasyonlarla yarışmaktadır. Konya Mistik Müzik Festivali'nin "Dünyanın En İyi 8 Festivali" arasında belirlenmesi, kültür-sanat etkinlikleri açısından ülkemizin ve şehrimizin tanıtımında ve turizm sektöründe memnuniyetle, takdirle karşılanan bir faaliyettir" şeklinde konuştu.

Konya'da düzenlen Mistik Musiki Festivali'nin 2004-2018 yılları arasında gerçekleşen programlarına, 45 ülkeden, 129 grup, 785 sanatçı katılarak toplamda 15 bin 480 dakika sahne performansı sergilediğini belirten Yarar, "22-30 Eylül tarihleri uzun bir süredir Türkiye'deki kültür ajandalarında Konya'ya ayrılmıştır. Bu yıl yine 22 Eylül'de başlayacak olan festival için dünyadan ve Türkiye'den bize ulaşan rezervasyon bilgileri doğrultusunda festivalin bu yil da dolu dolu geçeceği öngörülmektedir. Festivalin 16. yılında yine dünyanın her köşesinden ekipler ve sanatçılar bizimle birlikte olacaklardır. ABD, Norveç, Rusya (Tuva), İran, Rusya (Dağıstan), Cezayir, Yunanistan ile Tacikistan'dan katılacak topluluk ve sanatçılar Konya'da bir araya geleceklerdir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA