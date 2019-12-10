Konya'da 2 katlı kerpiç ev çöktü: Babaanne ve 2 torunu öldü (7)

MUHABİRİNE SALDIRAN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

muhabiri Hasan Dönmez'e, sözlü ve fiziki saldırıda bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Konya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada saldırganlar C.D., Emrah Dakım ve Erdoğan Dakım'ın gözaltına alındığı ve haklarındaki gerekli işlemin yapılmaya başlandığı belirtildi.

Kaynak: DHA