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  3. Konya'da 2 katlı kerpiç ev çöktü: Babaanne ve 2 torunu öldü (7)

Konya'da 2 katlı kerpiç ev çöktü: Babaanne ve 2 torunu öldü (7)

MUHABİRİNE SALDIRAN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI muhabiri Hasan Dönmez'e, sözlü ve fiziki saldırıda bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

Konya'da 2 katlı kerpiç ev çöktü: Babaanne ve 2 torunu öldü (7)

MUHABİRİNE SALDIRAN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

muhabiri Hasan Dönmez'e, sözlü ve fiziki saldırıda bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Konya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada saldırganlar C.D., Emrah Dakım ve Erdoğan Dakım'ın gözaltına alındığı ve haklarındaki gerekli işlemin yapılmaya başlandığı belirtildi.

Kaynak: DHA

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