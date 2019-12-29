Konya’da 3 farklı hırsızlık olayına karışan 6 şüpheli yakalandı

Konya'da 18 günde 3 farklı alüminyum fabrikasından 700 kilogram alüminyum malzeme, bakır kablo ve malzeme hırsızlığı olayına karışan 6 şüpheli polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesinde bulunan sanayi bölgesinde son günlerde artan hırsızlık olayları üzerine Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Şüphelilerin 3 ayrı alüminyum fabrikasından 700 kilogram alüminyum malzeme, bakır kablo, 2 adet şarjlı matkap çaldığı tespit edildi. Ayrıca çalınan bir çelik kasayla birlikte içinde bir miktar sigara ve paranın da çalındığı öğrenildi. Polis ekipleri olayların birbirleriyle bağlantılı olduğunu belirleyerek iş yerleri çevresindeki güvenlik kameralarını takibe aldı.

100 güvenlik kamerası incelenip şüpheliler belirlendi

Sürekli aynı bölgelerde hırsızlık yapan şüpheliler Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaklaşık 100 adet güvenlik kamerası takibinin ardından şüphelilerin Sefa Ç. (24), Ö.M. (22), S.Ş. (16), T.D. (16), İsmail G. (37), Faruk B. (19) olduğunu belirlendi. Şüpheliler evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüphelilerden İsmail G. ve Faruk B. hırsızlık malı satın almaktan ifadesi alınarak serbest bırakıldı. Yaşı küçük olan S.Ş. ile T.D. isimli şüpheliler Çoçuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Diğer şüpheliler Sefa Ç. ve Ömer M. ise adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA