Konya’da 4 katlı bir binanın çatısında yangın

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 4 katlı bir apartmanın çatısındaki kapalı seyir terasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahallede bulunan zemin katında bir alışveriş merkezi bulunan 4 katlı bir apartmanın çatı kısmında yangın çıktı. Yangını fark eden alışveriş merkezi çalışanları, durumu itfaiyeye haber verdi. Yangın ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, binanın çatısındaki yangına itfaiye merdiveni uzatarak müdahalede bulundu. Çatıda bulunan 4 kapalı seyir terasından birisinde çıktığı belirlenen yangın, itfaiyenin müdahalesinin ardından büyümeden kontrol altına alındı. Ekipler, söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından bir süre soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İHA