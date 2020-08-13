Konya'da 4 öğrencisini istismar eden antrenör tutuklandı

Konya'da 10 Mart tarihinde polis karakoluna giderek spor hocasından şikayetçi olan F.A.'nın ifadesinde söyledikleri dehşete düşürdü. Şubat ayında Türkiye Şampiyonası için antrenörü ve arkadaşlarıyla Nevşehir'in Kozaklı ilçesindeki bir otelde yaşadıklarını anlatan 19 yaşındaki F.A., antrenör Mehmet Ali A.'dan şikayetçi oldu.

TÜRKİYE ŞAMPİYONASI İÇİN GİTTİĞİ OTELDE TACİZE UĞRADI

İfadesinde, şubat ayında Nevşehir'de gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası için Kozaklı'da bulunan bir otele gittiklerini belirten genç kız, üç gün sonra bir arkadaşıyla birlikte yemek yemek amacıyla otelin lokantasına inmek için asansöre bindiğini, aynı asansörde muay thai antrenörü olan spor hocası Mehmet A.'nın da bulunduğunu ve asansör kalabalıklaştıkça hocasının kendisini omzundan tutup geriye doğru çektiğini belirtti. Bu hareketinin ardından da hocasının elini, kendi sol göğsüne koyduğunu, rahatsız olduğunu dile getirince elini çektiğini söyleyen F.A., bu kez de hocasının elini, kalçasına koyduğunu, korktuğu için bir şey söyleyemediğini fakat yanında bulunan arkadaşının durumu fark ederek kendisini asansörden indirdiğini söyledi.

ARKADAŞLARI DA AYNI ŞEYLERİ YAŞAMIŞ

Asansörden indikten sonra ağlamaya başladığını ifade eden F.A., yemek esnasında hocasının karşısına oturduğunu, hocasının kendisine neden telefonlarını açmadığın sorduktan sonra sandalyesini yanına çekerek bacağıyla kendisini taciz ettiğini söyledi. Bu olayın üzerine yaşadıklarını iki arkadaşına anlattığını ve arkadaşlarının da aynı şeyleri yaşadıklarını iddia ettiğini belirten F.A., onların da şikayette bulunduğunun altını çizerek hocası Mehmet Ali A.'nın lisansını iptal etmesinden korktuğunu söyledi. Şikayet üzerine gözaltına alınan Mehmet Ali A., kendisine iftira atıldığını öne sürmesinin ardından 1. 5 ay cezaevinde kaldı ve tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK 3 KIZ ÇOCUĞUNU DAHA İSTİSMAR ETTİ

Tahliyesinin ardından Kozaklı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında iddianame hazırlanan Mehmet Ali A.'nın, üzerine atılı suçu işlediğine dair yeterli suç şüphesi varlığı ve delillerin bulunduğunun anlaşıldığı belirtildi. Mehmet Ali A. hakkında 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı ve nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 2 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame Kozaklı Asliye Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği iddianame üzerine dava açıldı. F.A.'ya yönelik cinsel istismarı nedeniyle tutuksuz yargılanan antrenör, yaşları 18'den küçük 3 kız öğrencisine daha cinsel istismar olayı gerçekleştirdiği iddiasıyla çıkarıldığı Konya 4'üncü Sulh Ceza Hakimliğince 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

"MUAY THAİ SPORUNDA YAKIN TEMAS OLUR"

Mahkemede verdiği savunmada moay thai'nin yakın temas halinde yapılan bir spor olduğunu söyleyen Mehmet Ali A., "Yüce adalete güveniyorum. Bu durum benim spor hayatımı etkilemiştir. Bugüne kadar böyle bir eylem yapmış olsaydım zaten ortaya çıkardı. Ben böyle bir eylemi kesinlikle yapmadım. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Hakkımda şikayette bulunan 3 kız öğrenci benim işletmiş olduğum spor salonunda muay thai öğrenmek için ders aldılar. Fazla uzun bir süre gelmediler. Salonda temsilcisi olduğum sporun derslerini sadece ben veriyorum. Ancak bayanlara ise kadın yardımcım ders veriyordu. Muay thai sporunda ders verilirken mutlaka yakın temas olmaktadır. Sarılmalar, tutmalar, atmalar olmaktadır. Çok yakın temas dersin doğasında olmaktadır. Kızları başkası şikayet ettirmiş olabilir. Şahsıma yönelik iddia ettikleri gibi eylemlerde bulunmadım" ifadelerini kullandı.