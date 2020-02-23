Konya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
ANKARA (AA) - Konya'nın Derebucak ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Derebucak ilçesinde saat 01.26'da 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, 14,76 kilometre derinlikte gerçekleşti....
ANKARA (AA) - Konya'nın Derebucak ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Derebucak ilçesinde saat 01.26'da 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, 14,76 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Kaynak: AA
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