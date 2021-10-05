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Konya'da 5 erkeğe cinsel saldırıda bulunan Süleyman Işık tahliye edildi! Sosyal medyada vatandaşlar ayağa kalktı

Konya'da kendini halife olarak tanıtan ve yaşları 17 ile 22 arasında değişen 5 erkeğe cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle hakkında 62 yıl 5 ay hapis cezası verilen Süleyman Işık'ın beraat etmesine sosyal medya kullanıcıları sert tepki gösterdi.

Konya'da 5 erkeğe cinsel saldırıda bulunan Süleyman Işık tahliye edildi! Sosyal medyada vatandaşlar ayağa kalktı

Halk TV yazarı İsmail Saymaz'ın gündeme getirdiği olay sonrası sosyal medya kullanıcıları tepkilerini dile getirdi. Buna göre Konya'nın Çumra ilçesinde doğan Süleyman Işık, din eğitimi olmadığı halde Faruki Tarikatı’nın Konya halifesiydi.

İHBARDA BULUNDU

Saymaz'ın aktardıklarına göre cinsel istismara uğrayan  ve yaşları 17 ile 22 arasında değişen 5 erkek dergahtan ayrıldıktan sonra Başbakanlık İletişim Merkezi’ne “Allah için gidilen tarikatta erkeklere cinsel istismar” başlıklı ihbar bulundu.

TUTUKLANDI

Bunun üzerine evde yapılan arama cinsel içerikli görüntüle bulunurken Işık, 2018’de tutuklandı. Ardından Işık’a cinsel saldırı, çocuğun cinsel istismarı, basit cinsel saldırı ve müstehcenlik suçlarından hakkında dava açıldı. Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Işık'ın yargılanmasını duyan T.M Işık'ın kendisini "Dilimden emdiğinde ileride şeyh olacaksın. İlim aktaracağım” dediğini ifade ederek şikayette bulundu.     

Konya'da 5 erkeğe cinsel saldırıda bulunan Süleyman Işık tahliye edildi! Sosyal medyada vatandaşlar ayağa kalktı

CEZASI BOZULDU, KARARIN GEREKÇESİ ŞAŞKINLIK YARATTI

Işık'a mahkeme tarafından cinsel saldırı gerekçesiyle  62 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Ancak 2021 yılına gelindiğinde Yargıtay 14. Ceza Dairesi, 11 Şubat 2021'de aldığı kararla Işık'ın beraat etmesine karar verdi. Işık iki gün sonra tahliye edilirken söz konusu kararın gerekçesinde, şu ifadelere yer verildi:

"Kendisini din alimi olarak tanıtan sanığın oral ve anal yoldan gerçekleştirdiği cinsel ilişki eylemlerinde cebir ve tehdit kullanmadığı gibi mağdurların da bu yönde bir iddialarının bulunmaması, sanığın kendisine itibar edilmesini sağlamak amacıyla sarf ettiği sözlerin aldatıcı nitelikten uzak olması ve eylemlerini mağdurların rızası ile gerçekleştirdiğinin anlaşılması karşısında..."

Öte yandan karara itiraz eden mahkeme üyeleri karar gerekçesinde şunları ifade etti:

"Hem dudaklarından emmek, hem anal ve oral yoldan organ sokmak suretiyle manevi ilim aktarma yolu olduğuna mağdurları inandırdığı, mağdurların hileli davranış ve sözlerden etkilenerek karşı koyamadıkları, itiraz etmelerinin önüne geçmek için bu durumun rahmani hal olduğunu, bilinemeyen kişilerce anlaşılamayacağını, manevi rütbe almak için itaat edilmesi gerektiğini telkin ederek, karşı gelenlerin helak olacağını söyleyerek, cinsel saldırıda bulunduğu..."

Konya'da 5 erkeğe cinsel saldırıda bulunan Süleyman Işık tahliye edildi! Sosyal medyada vatandaşlar ayağa kalktı

SOSYAL MEDYADA İSYAN BAYRAĞI AÇILDI

Sosyal medya kullanıcıları Işık'ın serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Yapılan paylaşımların bazıları şöyle:

-Konya'da 7 erkek çocuğuna tecavüz eden ve cinsel saldırı suçundan yargılanarak 62 yıl hapis cezası verilen Faruki Tarikatı lideri Süleyman Işık, “eylemlerin mağdurların rızası ile gerçekleştiği” gerekçesiyle Yargıtay tarafından beraat ettirildi. 
Çocuk? 

-Tarikat lideri erkek çocuklara sistematik tecavüz ediyor; 62 yılla yargılanıyor ama sonra BERAAT ETTİRİLİYOR!

Bunu yapan kadar bu rezaleti aklayan, bu ahlaksızlığa suskun kalan her kimse o çocukların vebali son nefesinize kadar üstünüzden eksik olmasın!

-Nasıl Bir Hakim Küçücük Çocuklara Tecavüz Eden Bir Sapığı Küçüğün Rızası Vardı Diye Tahliye Eder. Aklınız Kiralık Fikriniz Yok Vicdanınız da mı Hiç Yok... 

- Çocuklara tecavüz eden bu şahsın davası; "mağdur edilen çocukların rızası ile gerçekleştiği” gerekçesiyle serbest bırakılarak sonuçlandı. Küçücük çocuklar bu yaşlı adamın tecavüzlerine razı geldi öyle mi ?

-Çocuğun rızası var denilerek 62 yıl ceza aldığı halde tahliye edilen tecavüzcü bir şeyh  ve adaletin bir kez daha kimlerin elinde olduğuna dair mesaj !
Sözün bittiği anlar...

- Tecavüz insanlık suçudur utanın biraz. Konya'da erkek müritlerine tecavüz eden sapık şeyhi Yargıtay tahliye etti!!! Rızaları var'mış.

Çocuklara kadınlara  tecavüz edenlerin korunup kollandığı bu düzenden  nefret ediyorum. Adaletin her gün tecavüze uğradığı, ve faillerin Aklandığı bu düzen elbet başlarına yıkılacak... Çocukların ahı nedenimiz olsun !!! 

Konya'da 5 erkeğe cinsel saldırıda bulunan Süleyman Işık tahliye edildi! Sosyal medyada vatandaşlar ayağa kalktı

Tayfun Altuntaş
Editör
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