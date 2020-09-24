Konya'da acı olay! Anne - babası canlı dersteyken balkondan düşen bebek öldü

Konya'da yayın yapan Pusula Haber'in haberine göre olay Çumra ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye Çumra’da bir ilkokulda öğretmenlik yapan Deniz ve Mustafa Bayram çiftçi, internet üzerinden ders verecekleri için ders saatindeki 1,5 yaşındaki kızları Kumsal ile ilgilenmesi için komşularından yardım istedi.

BALKONDAKİ KOLTUKTAN DÜŞTÜ

Küçük Kumsal anne ve babası derste olduğu sırada komşularının evindeki balkona çıktı. Üzerine çıktığı koltukta dengesini kaybeden talihsiz çocuk balkondan aşağı düştü. Kumsal bebeğin düştüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kumsal Bayram’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, ismi henüz öğrenilemeyen komşu, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.