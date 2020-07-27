YKS sonuçları açıklandı! 2020 YKS sonuç sorgulama ekranı açıldıKonya'da akrabalar arasında park kavgası: 1 ölü, 2 yaralıFatih Karagümrük, Akhisarspor'u tek golle geçtiAdana Demirspor, Bursaspor'u sahadan sildi: 4-1Medipol Başakşehir'in kupasına kavuştuO ilimizde salgın önlenemiyor! 277 evde karantina uygulanacakEvlenen çiftin aracına astığı yazı güldürdüEbru Şallı sitem etti: Onlara kalsa ölmemi istiyorlar26 Temmuz corona virüs tablosu|Vaka sayısı kaç oldu bugün?Evde çıkan yangın, 5 aylık ismail bebeği hayattan kopardı
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Konya'da akrabalar arasında park kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Konya'da akrabalar arasında park kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde akrabalar arasında otomobil parkı tartışması nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olay nedeniyle de 3 kişi gözaltına alındı.

Olay Selçuklu ilçesinde dün saat 23.45 sıralarında Sarayköy Mahallesi 13187. Sokak’ta meydana geldi. Öğrenilen bilgilere göre  yakın komşu olan akrabalar arasında otomobil parkı nedeniyle tartışma çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda S.A.Y. (48) eniştesi Nevzat A.’ya (53) bıçakla saldırdı. Nevzat A. kayınbiraderinin saldırısında kalp ve sırtından aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Kavga ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda, Nevzat A.’nın kızı A.Ç. (21) başından aldığı darbeyle, oğlu M.A. (27) ise göğsünden aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

Konya'da akrabalar arasında park kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ağır yaralanan Nevzat A. kaldırdığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaya karıştıkları tespit edilen S.A.Y (48) ile oğlu H.A.Y. (23) ve damadı R.K. (31) gözaltına alındı. Olayla ilgili emniyet güçlerinde soruşturma başlatıldı.

Konya'da akrabalar arasında park kavgası: 1 ölü, 2 yaralıKonya'da akrabalar arasında park kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Tayfun Altuntaş
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT