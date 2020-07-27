Konya'da akrabalar arasında park kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Olay Selçuklu ilçesinde dün saat 23.45 sıralarında Sarayköy Mahallesi 13187. Sokak’ta meydana geldi. Öğrenilen bilgilere göre yakın komşu olan akrabalar arasında otomobil parkı nedeniyle tartışma çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda S.A.Y. (48) eniştesi Nevzat A.’ya (53) bıçakla saldırdı. Nevzat A. kayınbiraderinin saldırısında kalp ve sırtından aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Kavga ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda, Nevzat A.’nın kızı A.Ç. (21) başından aldığı darbeyle, oğlu M.A. (27) ise göğsünden aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ağır yaralanan Nevzat A. kaldırdığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaya karıştıkları tespit edilen S.A.Y (48) ile oğlu H.A.Y. (23) ve damadı R.K. (31) gözaltına alındı. Olayla ilgili emniyet güçlerinde soruşturma başlatıldı.