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Konya'da akrabalar arasındaki park kavgasında eniştesi öldürdü!

Konya'da yakın komşu olan akrabalar arasında otomobil parkı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi ölürken 2 kişi de yaralandı. Olaya karıştıkları tespit edilen 3 kişi ise polis tarafından gözaltına alındı.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Sarayköy Mahallesi'nde dün saat 23.45 sıralarında meydana gelen olayda akrabalar arasında otomobil parkı nedeniyle tartışma çıktı. Şiddetlenen tartışmada 1 kişi eniştesi Nevzat A. başta olmak üzere kızı (A.Ç.)  ve oğluna (M.A.) bıçakla saldırdı. Kızı ve oğlunun yaralandığı olayda enişte, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Olaya karıştıkları tespit edilen Nevzat A.’nın kayınbiraderi S.A.Y (48) ile oğlu H.A.Y. (23) ve damadı R.K. (31) gözaltına alındı.

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27 Temmuz 2020 Pazartesi 08:55
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