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Konya'da can pazarı: Turistleri taşıyan iki otobüs şarampole devrildi: 1 ölü, 40'dan fazla yaralı

Konya- Aksaray kara yolunda turistleri taşıyan otobüsün şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır 34 kişi yaralandı. Bu kazanın ardından meydana gelen diğer kazada da turistleri taşıyan başka bir otobüs şarampole devrildi, olayda 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre ilk kaza saat 07.00 sularında Konya-Aksaray karayolunun 39. kilometresinde meydana geldi. İzmir’den Kapadokya’ya giden ve yerli turistleri taşıdığı öğrenilen Ö.A. hakimiyetindeki 35 Z 5305 plakalı Mercedes marka otobüs, etkili olan tipi ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, otobüste bulunan 1'i ağır 34 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslara çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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YİNE TURİSTLERİ TAŞIYAN OTOBÜS DEVRİLDİ

Bu kazanın ardından 2 saat sonra bu kez aynı yolun  18. kilometresinde Antalya’dan Kapadokya’ya giden ve Rus turistleri taşıdığı öğrenilen C.Y. idaresindeki 07 S 2580 plakalı Temsa marka otobüs,  tipi ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

BİR TURİST HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, 32 Rus yolcunun bulunduğu otobüste 12 kişi yaralanırken, 1 Rus turist hayatını kaybetti. Yaralılar ambulanslara çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer yolcular ise kaza yerine gelen başka bir otobüsle şehir merkezine götürüldü.

Kazalarla ilgili soruşturma devam ediyor.

Konya'da can pazarı: Turistleri taşıyan iki otobüs şarampole devrildi: 1 ölü, 40'dan fazla yaralıKonya'da can pazarı: Turistleri taşıyan iki otobüs şarampole devrildi: 1 ölü, 40'dan fazla yaralıKonya'da can pazarı: Turistleri taşıyan iki otobüs şarampole devrildi: 1 ölü, 40'dan fazla yaralı

Konya'da can pazarı: Turistleri taşıyan iki otobüs şarampole devrildi: 1 ölü, 40'dan fazla yaralıKonya'da can pazarı: Turistleri taşıyan iki otobüs şarampole devrildi: 1 ölü, 40'dan fazla yaralıKonya'da can pazarı: Turistleri taşıyan iki otobüs şarampole devrildi: 1 ölü, 40'dan fazla yaralı

Tayfun Altuntaş
Editör
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