Konya’da çocukların fener alayı coşkusundan renkli görüntüler

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu, Meram ve Karatay ilçe belediyeleri tarafından, mübarek üç ayların başlangıcı nedeniyle Kültürpark'ta Şivlilik ve Fener Alayı programı düzenledi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, güzel bir Konya geleneğini birlikte yaşadıklarını ifade etti. Çocukların üç ayların gelişini böyle güzel bir etkinlikle kutladığını vurgulayan Başkan Altay, "Bizim yapmamız gereken de şehirleri inşa ettiğimiz kadar çocuklarımıza da gelenek ve göreneklerimizi anlatmak. Onlara mübarek aylara girdiğimizi hatırlatmak olacaktır. Çocuklarımıza Şivlilik konusunda cömert davranalım. Bu mübarek saatte tüm ümmetin çocukları için de dua edelim" dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun da, "Bu kocaman alanı doldurdunuz. Size ne yapılsa az gelir. Uğur başkanımız geçen sene sabah namazına gelenlere bisiklet hediye etti. Bütün Türkiye'ye örnek oldu. İnşallah bu Şivlilik programı da Türkiye'ye örnek olacak" dedi. Programa katılan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca ve AK Parti Meram Belediye Başkan Adayı Mustafa Kavuş, Regaip Kandilinin ve üç ayların tüm İslam alemi için hayırlar getirmesini dilediler.

Dünyada zulüm gören mazlum Müslümanlar için dua eden Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu ise, "Konya'mızın üç ayları böyle bayram havasında, Fener Alayıyla ve devam eden gününde de Şivlilikle karşılamaları üç ayların gerçekten rahmet ve bereket ayı oluşuna da güzel bir vesiledir" ifadelerini kullandı.

Şivlilik ve Fener Alayı programına katılan çocuklarla yakından ilgilenen Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, onlara çeşitli hediyeler de verdi. TRT Çocuk'ta yayınlanan Limon ve Zeytin çizgi film karakterleri, Paytak, jonklör, çocuk oyunları ve ilahilerin olduğu programda çocuklar unutamayacakları bir akşam yaşadı. Yanan fenerlerin birbirinden güzel görüntüler oluşturduğu etkinliğin sonunda çocuklara Şivlilik ikram edildi.

Kaynak: İHA