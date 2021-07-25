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  3. Konya'da dehşete düşüren kaza! Ağaç budarken kendi boğazını kesti...

Konya'da dehşete düşüren kaza! Ağaç budarken kendi boğazını kesti...

Konya'da 38 yaşındaki Abdullah Pekkutucu, evinin bahçesindeki ağaçları budarken, kullandığı taşlama makinesi elinden kayınca, kendi boğazını kesti. Ambulansla hastaneye kaldırılan Pekkutucu'nun sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Konya'da dehşete düşüren kaza! Ağaç budarken kendi boğazını kesti...

Meram ilçesi Bahçeşehir Mahallesi Yakınca Sokak'ta öğle saatlerinde meydana gelen olayda, Abdullah Pekkutucu, taşlama makinesine taktığı testereyle evinin bahçesindeki ağaçları budamaya başladı.

Aniden makinayı elinden kaçıran Pekkutucu testereyle kendi boğazını yaraladı. 

HAYATİ TEHLİKESİ VAR! 

Kanlar içinde kalan Pekkutucu'nun sesine yakınları koştu. İhbar üzerine çağrılan ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 38 yaşındaki Pekkutucu tedavi altına alındı. Hayatı tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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