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Konya'da deprem mi oldu 8 Kasım 2021? Konya neden sallandı 8 Kasım 2021?

Son dakika haberine göre Konya'da deprem meydana geldi. AFAD, deprem büyüklüğünün 5.1 olduğunu açıkladı. Peki Konya'da deprem mi oldu 8 Kasım 2021? Konya neden sallandı 8 Kasım 2021? İşte detaylar...

Konya'da deprem mi oldu 8 Kasım 2021? Konya neden sallandı 8 Kasım 2021?

AFAD'dan gelen bilgiye göre Konya ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin yaşanmasının ardından, o ilde yaşayan vatandaşlar sosyal medyada depremi hissettiklerini dair mesajlar paylaştı. Peki Konya'da deprem mi oldu 8 Kasım 2021? Konya neden sallandı 8 Kasım 2021?" Detaylar haberimizin devamında...

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KONYA'DA DEPREM Mİ OLDU? KONYA NEDEN SALLANDI 8 KASIM 2021?

AFAD'ın paylaştığı son bilgilere göre; Konya'nın Meram ilçesinde 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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