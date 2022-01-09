Konya'da deprem mi oldu? Konya neden sallandı 9 Ocak 2022?
Son dakika haberine göre Konya'nın Meram ilçesi açıklarında deprem meydana geldi. AFAD, deprem büyüklüğünün 3,4 olduğunu açıkladı. Peki Konya 'da deprem mi oldu? Konya neden sallandı 9 Ocak 2022? İşte detaylar...
AFAD'dan gelen bilgiye göre Konya 'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin yaşanmasının ardından, o ilde yaşayan vatandaşlar sosyal medyada depremi hissettiklerini dair mesajlar paylaştı. Peki "Konya 'da deprem mi oldu? Konya neden sallandı 9 Ocak 2022?" Detaylar haberimizin devamında...
KONYA'DA DEPREM Mİ OLDU? KONYA NEDEN SALLANDI 9 OCAK 2022?
AFAD'ın paylaştığı son bilgilere göre; Konya'nın Meram ilçesi açıklarında 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.