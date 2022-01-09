Konya'da deprem mi oldu? Konya neden sallandı 9 Ocak 2022? Son dakika haberine göre Konya'nın Meram ilçesi açıklarında deprem meydana geldi. AFAD, deprem büyüklüğünün 3,4 olduğunu açıkladı. Peki Konya 'da deprem mi oldu? Konya neden sallandı 9 Ocak 2022? İşte detaylar...

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AFAD'dan gelen bilgiye göre Konya 'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin yaşanmasının ardından, o ilde yaşayan vatandaşlar sosyal medyada depremi hissettiklerini dair mesajlar paylaştı. Peki "Konya 'da deprem mi oldu? Konya neden sallandı 9 Ocak 2022?" Detaylar haberimizin devamında... KONYA'DA DEPREM Mİ OLDU? KONYA NEDEN SALLANDI 9 OCAK 2022? AFAD'ın paylaştığı son bilgilere göre; Konya'nın Meram ilçesi açıklarında 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ?En düşük emekli maaşı 2 bin 500 TL'ye yükseltildi.

Bu rakam yeterli mi?

?Sizce en düşük emekli maaşı ne kadar olmalıydı? — Bölge Gündem Haber (@bolgegundem) January 4, 2022 meramkonya haber