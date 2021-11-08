Konya'da deprem yaşanırken o canlı yayın yaptı! Korkusuz gencin tavırları dikkat çekti!

AFAD Konya'nın Meram ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Çevre illerden de hissedilen depremde, can ve mal kaybının olmadığı açıklandı. Yaşanan doğa olayına alışkın olmayan Konya halkı, battaniyesini alıp dışarı çıkarken, o anlarda canlı yayın yapan ve korkusuzca "deprem oluyor" bildirisi yapan genç. sosyal medya da viral oldu.

"İNŞALLAH ÖLMEYİZ VALLAHİ FENA SALLANIYORUZ"

Depremin yaşandığı anlarda, koltuğuna uzanan ve canlı yayın açan genç, sallanan avizeyi göstererek "vallahi fena sallanıyoruz, inşallah ölmeyiz" diyor. O anlarda gencin annesinin korkuyla "millet dışarı çıkıyor sen video mu çekiyorsun" demesi dikkat çekti. Gencin paylaştığı anlar, sosyal medyanın gündemine oturdu.