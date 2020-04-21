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Konya’da ''drift'' yapan sürücüye 7 bin 369 lira ceza kesildi

KONYA (AA) - Konya’da ''drift'' yapan sürücüye 7 bin 369 lira ceza uygulandı.Alınan bilgiye göre, Selçuklu ilçesindeki Beyhekim Semt Pazarı'nda aracıyla ''drift'' yapan otomobilin plakası güvenlik kameralarından tespit edildi. Konya İl Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücüsüne...

Konya’da ''drift'' yapan sürücüye 7 bin 369 lira ceza kesildi

KONYA (AA) - Konya’da ''drift'' yapan sürücüye 7 bin 369 lira ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Selçuklu ilçesindeki Beyhekim Semt Pazarı'nda aracıyla ''drift'' yapan otomobilin plakası güvenlik kameralarından tespit edildi.

Konya İl Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücüsüne ulaştıkları aracı 2 ay trafikten men etti.

Ehliyetine 2 ay süreyle el konulan sürücüye ise 7 bin 369 lira idari ceza uygulandı.

Kaynak: AA




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