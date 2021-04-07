Konya'da düşen uçağın pilotu kim? Yüzbaşı Burak Genççelebi kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Konya'da yürekli yakan olay yaşandı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada," Konya’da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçağımız saat 14.15’te henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

KONYA'DA DÜŞEN UÇAĞIN PİLOTU KİM?

Sabah Gazetesinden Tolga Yanık'ın haberine göre ise 1xNF-5 tipi uçağın pilotu Burak Genççelebi şehit düştü.

Konya Valisi Vahdettin Özkan yaptığı açıklamada bir pilotumuzun şehit olduğunu doğruladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da," Konya'da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait NF-5 uçağımızın pilotu şehit olmuştur." ifadelerine yer verildi.

YÜZBAŞI PİLOT BURAK GENÇÇELEBİ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, şehit pilotumuz hakkında bilgi verdi. Öztürk, şehit pilotun uçağın içinde tek olduğunun bilgisini verdi. Öztürk şehit Burak Genççelebi'nin 35 -36 yaşlarında, yüzbaşı rütbesinde gösteri pilotu olduğunu kaydetti. Öztürk şehit pilotumuzun İzmir Çiğli'den geldiğini ve bir yıldır Konya'da bulunduğunu söyledi.

Fulya Öztürk, pilotumuzun 2007'den beri uçuş yaptığının bilgisini de verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da yaptığı açıklamada şehit pilotumuzun yüzbaşı rütbesinde olduğunu belirterek, baş sağlığı diledi.