Konya'da feci trafik kazası: Refüjdeki yön levhasına çarptı, karşı şeride geçti! Hız kadranı 230'da takılı alan araçtaki 3 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı

Edinilen bilgilere göre kaza dün saat 22.30 sıralarında Konya- Aksaray kara yolu Organize Sanayi Bölgesi yakınında meydana geldi. Orhan Karaca yönetiminde hızlı olduğu ifade edilen 35 ARY 834 plakalı otomobil, Konya-Aksaray kara yolunun üçüncü kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki yön levhası direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçti.

11 YAŞINDAKİ ÇOCUK OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede 11 yaşındaki Muhammet Emin Karaca'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Karaca'nın cenazesi Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada yaralanan sürücü Orhan Karaca ile otomobilde bulunan ve durumları ağır olan Hatice, Tuğba, Azra ve Emirhan Karaca sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

Hastanede tedavi altın alınan Orhan ve Emirhan Karaca yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Durumları ağır olan 3 yaralının tedavileri devam ediyor.

HIZ KADRANI 230'DA TAKILI KALDI

Kazanın etkisiyle aracın motorunun yola fırladığı görüldü. Ayrıca araçta inceleme yapan polis ekipleri hız kadranın 230 km'de kaldığını tespit etti.