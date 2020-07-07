Konya’da firma ve kurumlara Covid-19 belgesi verilmeye başlandı

Konya'da firma ve kurumlara Covid-19 güvenli üretim ve güvenli hizmet belgeleri verilmeye başlanırken Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konya'da belgelerini alan 16 firma ve kurumu tebrik ederek Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Konya İl Koordinatörlüğüne çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

TSE tarafından, normalleşme sürecinde alınması gereken önlemlere yönelik denetimden geçen firma ve kurumlara "Covid-19 Güvenli Üretim" ve "Covid-19 Güvenli Hizmet" belgeleri verilmeye başlanırken, "Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu" ile salgın sonrası dönemin ihtiyacı olan, firma ve kurumların hijyenik üretim ve hizmet standartlarına uygunluğunun belgelendirilmesi sağlandı. İlk belgelerin verilmeye başlandığı şehirlerin başında yer alan Konya'da 16 firma ve kurum TSE Konya İl Koordinatörlüğü uzmanlarının yaptığı denetimler sonucunda belgelerini almaya hak kazandı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Konya'da da salgınla mücadele sonrasına ve normalleşme sürecine odaklanıldığını belirten Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, "Küresel boyuttaki bu salgının etkisinden en az hasarla sıyrılabilmek, hasarları telafi edebilmek için kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları olarak hepimize önemli görevler düşüyor. Konya, firma ve kurumlarında uygulanan kalite ve standartlarla üretim ve hizmetlerde insanı ön planı alan anlayışa sahip bir şehirdir. Konya'da firmalarımız ve kurumlarımız salgının başladığı ilk günden bugüne aldığı önlem ve tedbirleri tescillemeye başladılar. Öncelikle belge almaya hak kazanan firma ve kurumlarımızı kutluyorum. Tüm firmalarımızın uluslararası geçerliliği olan bu belgeyi almak için TSE İl Koordinatörlüğümüze müracaat etmelerini ve belgelerini alarak üretim ve hizmet yarışında öne geçmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

Başkan Öztürk, Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzunun hazırlanmasında dolayı Türk Standartları Enstitüsüne ve Konyalı firma ve kurumlara normalleşme sürecinde insan sağlığının korunması için yol gösteren TSE Konya İl Koordinatörlüğüne teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Güvenli Üretim Hizmet Belgesi, TSE tarafından yapılan kurum giriş ve çıkışları, çalışma ofisleri, mutfak, yemek salonu, revir, asansörler, ulaşım araçları, tuvaletler, soyunma odaları, duşlar dahil tüm birimlerde gerekli risk değerlendirilmesinin yapılıp yapılmadığı, enfeksiyon önleme ve kontrol eylem planlarının hazırlanıp hazırlanmadığı, temizlik ve dezenfeksiyon planları hazırlanıp hazırlanmadığı ve alınan tüm tedbirlere uyulup uyulmadığı gibi tetkikler sonucunda veriliyor.

Kaynak: İHA