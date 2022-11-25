Konya'da hayvan katliamı: Sosyal medya ayağa kaktı, belediye açıklama yaptı

Türkiye, sokak hayvanlarının toplatılması konusunu konuşurken hayvan barınaklarının durumu da gündem oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüde Konya Büyükşehir Belediyesinin Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ndeki çalışanın elindeki kürekle, bir köpeğin başına vurduğu anlar tepki topladı.

Hayvanseverler ve vatandaşlar yaşanan olaya tepki gösterirken Konya Büyükşehir Belediyesinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Açıklamada, "Hayvan Rehabilitasyon Merkezimizde yaşandığı iddia edilen üzücü olay hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bu hususlarda kurumsal hassasiyetimiz en üst noktadadır. Konu etraflıca değerlendirilerek sorumlular hakkında yasal işlem ve suç duyurusu yapılacaktır" denildi.

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