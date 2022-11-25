Konya'da hayvan katliamı: Sosyal medya ayağa kaktı, belediye açıklama yaptı

Türkiye, sokak hayvanlarının toplatılması konusunu konuşurken hayvan barınaklarının durumu da gündem oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüde Konya Büyükşehir Belediyesinin Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ndeki çalışanın elindeki kürekle, bir köpeğin başına vurduğu anlar tepki topladı.
Hayvanseverler ve vatandaşlar yaşanan olaya tepki gösterirken Konya Büyükşehir Belediyesinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.
BELEDİYEDEN AÇIKLAMA
Açıklamada, "Hayvan Rehabilitasyon Merkezimizde yaşandığı iddia edilen üzücü olay hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bu hususlarda kurumsal hassasiyetimiz en üst noktadadır. Konu etraflıca değerlendirilerek sorumlular hakkında yasal işlem ve suç duyurusu yapılacaktır" denildi.
YETKİN KİŞİLER ULAŞSIN DİYE YAYINLIYORUM yoksa— HAYKO CEPKİN (@HAYKOCPQN) November 24, 2022
Görüntünün üstünü hemen elimle kapattım siz de kapatın. Görmeyin, görmeyin vahşeti, ziyan olsun bu vicdansızları hayatı, zehir olsun yaşamı, gülmeye yeltense ağlamak nasip olsun nesiyle gurur duyayım lan ben bu hayatın https://t.co/uN9AvEmeQn