Konya’da iki ayrı iş yerinde 12 kişiye idari işlem

Konya'da iki ayrı iş yerine yapılan denetimde 12 kişiye idari işlem yapılırken, iş yeri sahiplerine de adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre merkez Selçuklu ilçesinde açık olduğu belirlenen iki ayrı iş yerlerinde polis tarafından denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde iş yerlerinde oyun masalarının bulunduğu, tütün ürünleri kullanımının olduğu ve iş yerlerinde toplam 12 kişinin bulunduğu belirlendi. Şahıslar hakkında Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında alınan tedbirlere uymamaktan idari işlem yapılırken, iş yerlerinin sorumluları M.K. ve A.D.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA