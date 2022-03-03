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  3. Konya'da iki servis aracı çarpıştı, biri devrildi: Çok sayıda yaralı var

Konya'da iki servis aracı çarpıştı, biri devrildi: Çok sayıda yaralı var

Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki işçi servisi çarpıştı. Kazada bir servis aracı devrilirken 14 kişi yaralandı.

Konya'da iki servis aracı çarpıştı, biri devrildi: Çok sayıda yaralı var

Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde , Dumlupınar Kavşağı'nda meydana geldi. Kar yağışının etkili olduğu kentte  Bozkır-Seydişehir yönüne giden Hikmet D. idaresindeki 42 ACT 053 ile İbrahim D'nin kullandığı 42 AJR 629 plakalı servis aracı çarpıştı.

Konya'da iki servis aracı çarpıştı, biri devrildi: Çok sayıda yaralı var

Çarpışmanın etkisiyle  Hikmet D. idaresindeki servis aracının devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Hikmet D. ile araçlarda bulunan Abdurrahman Ş, Mustafa B, Ramazan G, Abdullah K, Ahmet G, Ümit B, Veli Ç, Mustafa M, Ömer Fatih Ö, İsmail B, Ömer G, İsak A, Mahmut Ü. ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konya'da iki servis aracı çarpıştı, biri devrildi: Çok sayıda yaralı var Konya'da iki servis aracı çarpıştı, biri devrildi: Çok sayıda yaralı var

Bölge Gündem Editör Ekibi
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