Konya’da İtfaiye Haftası etkinlikleri başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Haftası kapsamında Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ı ziyaret etti, yangın tatbikatı ile çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Teşkilatının kuruluşunun 305'inci yılı ve İtfaiye Haftası dolayısıyla Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ı ziyaret etti. Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cevdet İşbitirici, İtfaiye Haftası kapsamında yapılacak etkinler hakkında bilgi verirken, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak da canları pahasına görev yapan bütün itfaiyecilerin İtfaiye Haftası'nı kutladı.

İlk yardım sertifikaları verildi

İtfaiye Haftası kapsamında Konya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Konya İtfaiye Eğitim Merkezi işbirliğiyle Büyükşehir Belediyesi Sancak İtfaiye Merkezinde ilk yardım eğitim sertifikası programı düzenlendi. Programda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçe müdürlüklerinde çalışan 82 personele eğitimde göstermiş oldukları başarıdan dolayı Konya İl Tarım ve Orman Bölge Müdürü Ali Ergin ve Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cevdet İşbitirici tarafından sertifikaları verildi.

Hafta kapsamında Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda da yangın ve arama-kurtarma tatbikatı düzenlendi. Tatbikat sonrasında vatandaşlar itfaiye ekipmanlarının yer aldığı sergiyi gezerek bilgi aldı. İtfaiye Haftası kapsamında Konya'daki çeşitli okullardan öğrenciler İtfaiye İstasyonlarına ziyaretler gerçekleştirerek yangın ve yangın söndürme konularında bilgi aldı.

Kaynak: İHA