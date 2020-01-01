Konya'da kaçak kazıya 4 gözaltı
KONYA'nın Seydişehir ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi, suçüstü yakalandı.
KONYA'nın Seydişehir ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi, suçüstü yakalandı.
Seydişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tepecik Mahallesi Ketenci mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı yönündeki ihbar üzerine bölgeye gitti. Ekipler kazı yapan Ş.K., Ş.Ç. O.K. ve H.E.'yu suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. 4 şüpheli sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
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Kaynak: DHA
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