Konya'da kahvehanede oyun oynayan 21 kişiye para cezası

KONYA (AA) - Konya'da kahvehanede oyun oynayan 21 kişiye, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Meram ilçesinde bir kahvehanenin açık olduğu ihbarını aldı.

Yapılan baskında, koronavirüsle mücadele tedbirlerini ihlal eden ve kapalı alanda sigara içen aralarında 65 yaş üstü bir kişinin de bulunduğu 21 kişiye 25 bin lira idari para cezası verildi.

Kahvehanenin işletmecisi K.U. hakkında da "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak" suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: AA