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  3. Konya'da kan donduran görüntü! Sokak köpeğini silahla vurduktan sonra tekmeleyip çöpe attılar

Konya'da kan donduran görüntü! Sokak köpeğini silahla vurduktan sonra tekmeleyip çöpe attılar

Konya'da yaşanan vahşette otomobil içerisinden sokak köpeğini silahla vurduktan sonra can çekişen köpeği tekmeleyip çöpe atan şahısların olayın ardından araçlarına binerek kaçtıkları kameralara yansıdı.

19 Şubat günü saat 02.00 sıralarında Konya'nın Sarayönü İlçesinde yaşanan olayda kimliği belirsiz kişiler tarafından otomobil içerisinden sokak köpeğini silahla vurduktan sonra yaraladıkları ve can çekişen köpeği tekmeledikten sonra çöpe attıkları kameralara yansıdı.

Konya'da kan donduran görüntü! Sokak köpeğini silahla vurduktan sonra tekmeleyip çöpe attılar

Kan donduran olayda seyir halindeki plakası alınamayan aracın kovaladığı köpeğin peşinden gittikten sonra kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından elindeki silahla köpeğe ateş ettiği görüldü.

Yaralanan köpek yol ortasında yığılarak can çekişmeye başladı. Köpeğin yanına gelen otomobil içindeki 2 şahıs can çekişen köpeğe tekme atarak kuyruğundan tutup yerde sürüklediler.

 

ARAÇLARINA BİNİP KAÇTILAR

Yaşattıkları vahşetin ardından köpeği çöpe atarak ölüme terk eden şahıslar araçlarına binerek gözden kayboldu. Köpeğin vurulma anı ardından da çöpe atılması bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Konya'da kan donduran görüntü! Sokak köpeğini silahla vurduktan sonra tekmeleyip çöpe attılar

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