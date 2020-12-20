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Konya'da karantinadan akıl almaz kaçış! Metrelerce yükseklikten atladı, hastanelik oldu

Konya'da koronavirüs tedbirlerine uymadığı için Selçuk Üniversitesi Kampüsü Şems Tebriz-i Yurdu'na yerleştirilen Mehmet Erdem Ü. karantinadan kaçmak için 3. kattan atladı. Kalça kemiği kırılan şahıs hastaneye kaldırılırken, hakkında bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma ve taksirle yaralama suçlarından adli işlem yapıldı.

Konya'da karantinadan akıl almaz kaçış! Metrelerce yükseklikten atladı, hastanelik oldu

Konya'da koronavirüs tedbirlerine uymayan şahıs Selçuk Üniversitesi Kampüsü Şems Tebriz-i Yurdu'na yerleştirilince akıl almaz bir yöntemle yurttan kaçmaya çalıştı. 

KARANTİNADAN KAÇARKEN KALÇA KEMİĞİNİ KIRDI

Kaldığı yurdun 3.katından atlayan Mehmet Erdem Ü. yurt görevlileri tarafından yakalandı. Yaralanan şahıs, çağrılan ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.  Kalça kemiğinde kırık olduğu anlaşılan şahıs tedavi altına alındı.

2 AYRI SUÇTAN CEZA ALDI

Korona virüs nedeniyle ifadesi alınamayan Mehmet Erdem Ü.'ye nöbetçi savcının talimatı doğrultusunda polis tarafından bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma ve taksirle yaralama suçlarından adli işlem yapıldı.

Şahsın ifadesinin karantinası bitince polis tarafından alınacağı öğrenildi.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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