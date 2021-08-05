Konya'da katliam! Husumetli olduğu aileden 7 kişiyi öldüren Mehmet Altun'dan 'pes' dedirten ifadeler: Uzlaşmak için gittim

Olay, 30 temmuz Cuma günü Konya’nın Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta bulunan bir evde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. 2010 yılından bu yana kedi üzerine yaşadıkları tartışma nedeniyle hüsumetli olan Yaşar Dedeoğulları'nın evine giden Lütfi Keleş, yakındaki başka mahallede oturan kayınbiraderi Mehmet Altun, Dedeoğulları'nın fertleriyle bahçede konuştu. Keleş bir süre sonra poşetten tabanca çıkardı ve Yaşar Dedeoğulları ile eşi İpek dahil olmak üzere; çocukları Serap, Serpil, Sibel, Metin ve Barış Dedeoğulları'nı öldürdü.

EVİN BİRKAÇ NOKTASINI ATEŞE VERMEK İSTEDİ!

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, yaptığı incelemede, Mehmet Altun'un yerde yatan yaralılara tekrar ateş açtığını ve saldırının ardından aracından aldığı bidonla evin birkaç noktasını ateşe vermek istediğini tespit etti.

Olay yerinden kaçan Altun'u Özel Harekat timleri, Üçpınar Mahallesi yakınlarında dün yakaladı.

Gözaltına alınan Mehmet Altun'un ilk ifadesinde, Dedeoğulları'nın evine, mayıs ayında çıkan kavga nedeniyle tutuklanıp serbest bırakılan ablası Ayşe Keleş, halen tutuklu olan eniştesi Lütfi Keleş ve diğerleri hakkındaki şikayetlerinden vazgeçip, uzlaşma sağlamak için gittiğini öne sürdüğü belirtildi.

Kendisini 'belediye yetkilisi' olarak tanıtıp aile fertlerini bahçeye davet ettiğini, konuşma sırasında yüzündeki cerrahi maskeyi indirmesi üzerine ailenin kendisini tanıyıp tepki gösterdiğini belirten Altun, “Uzlaşma sağlamak için eve gittim. Önce kendimi belediye yetkilisi olarak tanıttım. Maskeyi indirince beni tanıdılar. Beni tanıdıktan sonra üzerime yürüdüler. Ben de tabancamı çıkartıp, ablam ve eniştem hakkındaki şikayetlerinden vazgeçmelerini söyledim. Şikayetten vazgeçmeleri için kendi hazırladığım evrakı imzalamalarını istedim. Uzlaşmak için gitmiştik. Tepki gösterip üzerime yürümeleri nedeniyle ateş edip hepsini öldürdüm. Arkamda iz bırakmamak için yerde yattıkları sırada tekrar ateş edip, güvenlik kamera kayıtlarının silinmesi için de evi ateşe vermek istedim." dediği bildirildi.

7 kişinin öldürülmesinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında hamile eşi Zehra Altun, annesi İsmihan Altun, babası İbrahim Altun ve ablası Ayşe Keleş'in de aralarında bulunduğu 10 kişi 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

4 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 11 yıllık eşi 3 çocuk annesi hamile Zehra Altun'un ise yaklaşık 10 gün sonra doğum yapacağı belirtildi.

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