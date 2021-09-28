Konya’da, kendisini uyarmak isteyen bekçilere ateş eden Mehmet Toker çıkan çatışmada hayatını kaybetti

Konya’nın Meram ilçesi Kozağaç Mahallesi’nde gerçekleşen olayda devriyede olan iki bekçi, yol ortasında yüksek ses ile müzik dinleyen şahsı uyarmak istedi. Aracın yanına gelen A.A. (28) ve H.E. (26), araçta bulunan 25 yaşındaki Mehmet Toker’in yarı baygın olduğunu fark ettiler.

Toker karşısında bekçileri görünce araçtan inerek kaçmaya başladı. O esnada belinden tabanca çıkararak bekçilere ateş açtı. Bekçiler, silahlı saldırıya havaya doğru ateş açarak karşılık verdiler. Toker bekçi H.E.’nin tabancasından çıkan kurşunun koltuk altına isabet etmesiyle yere yığıldı.

ARABASINDA ÇOK SAYIDA İÇKİ ŞİŞESİ VARDI

Olay mahalline gelen 112 Acil Servis ekipleri, Toker’in bulunduğu yerde can verdiğini belirtti. Yapılan incelemede Toker’in alkollü olduğu belirlendi. Aracında da çok sayıda içki şişesi ele geçirildi. Şahsın "kasten yaralama, hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak ve genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi" suçlarından emniyette kaydı bulunduğu bildirildi.

İki bekçi gözaltına alınırken, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere salındı.