Baht Oyunu 15. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Baht Oyunu 15. bölüm canlı izleDelta ne demek, TDK'ya göre Delta kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Çitliyo çekiliş sonucu 2021 | Çitliyo mini cooper çekilişi | Herkes onu çitliyo çekiliş sonuçlarıEvlilik Hakkında Her Şey 2. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Evlilik Hakkında Her Şey 2. bölüm canlı izleCHP Denizli Tugay Odabaşıoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında, evli mi? Tugay Odabaşıoğlu tutuklandı mı?Alüminyum Doğramacı Maaşı Ne Kadar? 2021 Alüminyum Doğramacı Maaşları, ve İş İlanlarıMasumlar Apartmanı 40. bölüm full, tek parça izle | TRT 1 Masumlar Apartmanı 40. bölüm canlı izleAşı kartı nedir, nasıl alınır? Covid-19 aşı kartı nereden alınır? Lokanta/kafe ve AVM'lere girişte aşı kartı zorunlu mu? e-Nabız ve HES uygulaması aşı kartı çıkarma…Benfica - Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?Esra Erol'da yufkacıya kaçan Muammer skandalı! 24 yıllık eşini bırakıp yufkacı kadına kaçtı
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Konya’da, kendisini uyarmak isteyen bekçilere ateş eden Mehmet Toker çıkan çatışmada hayatını kaybetti

Konya’da, kendisini uyarmak isteyen bekçilere ateş eden Mehmet Toker çıkan çatışmada hayatını kaybetti

Konya'da Mehmet Toker (25) isimli vatandaş, uyarıda bulunan bekçilere silahla ateş etti. Bekçilerin silahla karşılık vermesi sonucunda şahıs öldü. İki bekçi gözaltına alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Toker’in birçok suça dair kaydının bulunduğu belirtildi.

Konya’da, kendisini uyarmak isteyen bekçilere ateş eden Mehmet Toker çıkan çatışmada hayatını kaybetti

Konya’nın Meram ilçesi Kozağaç Mahallesi’nde gerçekleşen olayda devriyede olan iki bekçi, yol ortasında yüksek ses ile müzik dinleyen şahsı uyarmak istedi. Aracın yanına gelen A.A. (28) ve H.E. (26), araçta bulunan 25 yaşındaki Mehmet Toker’in yarı baygın olduğunu fark ettiler.

Toker karşısında bekçileri görünce araçtan inerek kaçmaya başladı. O esnada belinden tabanca çıkararak bekçilere ateş açtı. Bekçiler, silahlı saldırıya havaya doğru ateş açarak karşılık verdiler. Toker bekçi H.E.’nin tabancasından çıkan kurşunun koltuk altına isabet etmesiyle yere yığıldı.

Konya’da, kendisini uyarmak isteyen bekçilere ateş eden Mehmet Toker çıkan çatışmada hayatını kaybetti

ARABASINDA ÇOK SAYIDA İÇKİ ŞİŞESİ VARDI

Olay mahalline gelen 112 Acil Servis ekipleri, Toker’in bulunduğu yerde can verdiğini belirtti. Yapılan incelemede Toker’in alkollü olduğu belirlendi.  Aracında da çok sayıda içki şişesi ele geçirildi. Şahsın "kasten yaralama, hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak ve genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi" suçlarından emniyette kaydı bulunduğu bildirildi.

Konya’da, kendisini uyarmak isteyen bekçilere ateş eden Mehmet Toker çıkan çatışmada hayatını kaybetti

İki bekçi gözaltına alınırken, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere salındı.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT