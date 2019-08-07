Konya'da komşuların silahlı kavgası: 1'i çocuk, 3 yaralı

KONYA'nın Çumra ilçesinde husumetli komşular arasında çıkan silahlı kavgada, 1'i çocuk, 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Çumra ilçesi İçeriçumra Mahallesi'nde meydana geldi. Önceki gün kavga eden husumetli komşular Yüksel Ö. (59) ile Hüseyin S. arasında dün gece yine kavga çıktı. Kavga sırasında Yüksel Ö.'nün birlikte yaşadığı öne sürülen Şükran Y. (49), Hüseyin S.'nin yüzüne biber gazı sıktı. Gazdan etkilenen Hüseyin S., evinden pompalı tüfeği alıp geri döndü. Hüseyin S.'nin açtığı ateşte saçmaların isabet ettiği, Yüksel Ö., Şükran Y. ve Şükran Y.'nin torunu Mahmut Efe I. (2), yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hüseyin S. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

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DHA